МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Не существует доказательств того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, сообщил РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

Эксперт подчеркнул, что обвинение КНР в утечке является политическим вопросом.

"В действительности у нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США. И произошло это в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности. Так что, как вы видите, такое вполне возможно, но в действительности нет причин это предполагать", — отметил он.