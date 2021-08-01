Эксперт оценила риски массовых увольнений при обязательной вакцинации
В службе HeadHunter считают, что обязательная вакцинация не приведет к массовым увольнениям
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Введение обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников не приведет к массовым увольнениям, сообщила РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
Обязательная вакцинация была введена в ряде регионов по решению своих главных государственных санитарных врачей, отметило агентство.
Из-за дефицита кадров и снижения миграционного потока в Россию массовые увольнения маловероятны, объяснили в пресс-офисе HeadHunter.
Директор филиала компании в Ярославле Ирины Котусенко считает, что поведение сотрудников зависит от корпоративной культуры. Если в компании принято использовать директивные методы, то для обеспечения обязательной вакцинации потребуется преодолеть много преград. Если у предпрития демократичная корпоративная культура, то руководству помогут различные способы мотивации персонала для достижения необходимого результата, добавила Котусенко.
https://1prime.ru/society/20210801/834350300.html
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