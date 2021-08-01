МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 миллиона, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. В России за долги по налогам начнут арестовывать недвижимость и авто

"Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", — сказал он.

Заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, для избежания такой ситуации на границе стоит за 10-14 дней до выезда по фамилии, имени и отчеству через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли он в базе исполнительных производств, советует президент НАПКА.

"Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежании лишних рисков стоит не доводить дело до последнего", — отметил Мехтиев.

При этом если выехать за границу необходимо, например, на лечение, по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придётся доказать, что поездка носит важный характер и не может быть отложена.

По словам президента НАПКА, кредиторы сейчас все чаще обращаются к судебному инструменту взыскания, однако в приоритете по-прежнему остается досудебная работа и мирное урегулирование вопроса. Однако в условиях ковидных ограничений на перемещения запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев текущего года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет лишь 300 тысяч против 5,9 миллиона решений, вынесенных судом.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в июле рассказал РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу. Документу еще предстоит пройти одобрение в Госдуме.