МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экономики через 100 лет не будет вообще в том виде, в котором ее знают сейчас, люди не будут участвовать в материальном обмене, за них это будут делать цифровые аватары, спрогнозировал РИА Новости участник группы "Экономика форсайта 100-летний горизонт" Артем Волков. Опрос показал, что россияне не готовы к цифровому рублю

"У нас был апокалиптический сценарий (будущего — ред.), когда олигархические группы, набрав себе и денежную, и технологическую, и интеллектуальную массу, фактически начинают владеть миром. Все остальное население продолжает жить в фавелах. И в этом месте не имеет ни голоса, ни слуха. Развитие цифровых платформ, искусственного интеллекта прорывает эту олигархию, платформы помогают нам договариваться. Помогают нам решать эти коммуникативные трудности, которые у нас сейчас возникают", — рассказал Волков по итогам выступления на форуме "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.

По его словам, введение платформ позволит людям заниматься чем-то более полезным, важным и нужным. "Через 100 лет появится технология роста стабильной экономики на основе сбора больших данных и предиктивной аналитики в масштабах планеты. Регулирование экономики станет в высокой степени автоматизированным", — предсказывает эксперт.

Автоматизируется и рынок, на котором обмен перейдет на уровень взаимодействия машин и человеко-машинных интерфейсов.

"Грубо говоря, у каждого из нас появляется цифровой аватар, которые в этом цифровом пространстве взаимодействует с другими цифровыми аватарами людей. Они там совершают базовые обмены ценностями, которые генерируются, а люди в идеале делают свое дело. Рисуют, участвуют в коммуникациях. А цифровые аватары берут на себя часть той сложной экономической коммуникации, которую мы сейчас все с вами вынуждены вести", — заключил Волков.