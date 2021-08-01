МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пациент, перенесший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом, поскольку иммунная система может не распознать новую мутацию вируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Видновской РКБ (Московская область). Собянин раскрыл схему ввода ограничений из-за COVID

"Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом COVID-19 сразу после выздоровления", — заявила врач-инфекционист больницы Светлана Малиновская, слова которой приводит пресс-служба.

Она отметила, что вирус может вызвать достаточно сильный иммунный ответ, чтобы обеспечить защиту от новой инфекции, однако неизвестно, как долго этот иммунитет продлится. Кроме того, новый коронавирус способен мутировать, перемещаясь через популяции и превращаясь в версию, которую иммунная система не распознает.

"Проведенных исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда возвращаются. Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остается в организме несколько недель и "реактивируется", — заявила инфекционист.

По мнению врача, вакцинация является единственным способом защититься от коронавируса или перенести его в легкой форме без серьезных последствий для организма.