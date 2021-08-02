МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российские ученые открыли три маркера невосприимчивости организма к вирусу SARS-CoV-2 — интерфероновый, цитокиновый и генетический. Об этом "Известиям" рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян. Собянин назвал "цену" пандемии для Москвы

"Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются", — сказал он.

По словам академика, указанные причины не носят абсолютный характер. На одной чаше весов — факторы чувствительности, на другой — резистентности, то есть устойчивости человека к инфекции, и оценивать их необходимо комплексно.

"Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин, как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе", — объяснил Тотолян.

Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии, то есть угнетению иммунитета, сказал академие.

"На фоне хронического стресса спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное", — подчеркнул Тотолян.

Ученый уточнил, что перечисленными тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции не исчерпываются. Исследования продолжаются.

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