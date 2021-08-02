МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Примерно 2 миллиона заявлений поступило на получение выплат беременными женщинами и одинокими родителями, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Мишустин заявил о готовности к началу выплат на школьников со 2 августа

Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей.

"На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тысячи малообеспеченных беременных женщин. Заявлений от одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, — почти 1,6 млн", — сказала Баталина, слова которой приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

Баталина подчеркнула, что подать документы можно на портале госуслуг и офлайн — в отделениях Пенсионного фонда.