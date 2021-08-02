МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы перенес с сегодня, 2 августа, на 5 августа оглашение приговора основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Zoom заплатит за нарушение конфиденциальности в США

"Оглашение приговора по уголовному делу Калви и других перенесено на 5 августа в 14.00", — сказали в суде.

В ходе прений прокурор запросил условные сроки для всех фигурантов, а сами они настаивали на оправдании и закрытии дела.