МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 23 508, до 6 312 185, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Собянин оценил влияние мигрантов на увеличение инфляции

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 23 508 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 192 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,37%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3330, Санкт-Петербурге — 1914, Подмосковье — 1596.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 25, Ненецком автономном округе — 12.

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп — в Орловской области, он составляет 0,2%.

В РФ за сутки выписаны 14 893 человека после COVID-19, за все время — 5 640 783, в том числе в Москве выздоровел 2 881 человек, в Подмосковье — 1 701, в Санкт-Петербурге — 835.

За сутки в РФ подтверждены 785 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 160 137. В частности, в Москве за сутки скончались 75 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 60, в Краснодарском крае — 34.