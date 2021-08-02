С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — ПРАЙМ. Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению. Эксперт спрогнозировал, каким будет будущее с коронавирусом

"(На 23 июля — ред.) прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа — 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента", — написал Вишневский на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие данные комздрава.

"Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны", — отметил он.

Согласно справочным данным комитета по здравоохранению на 23 июля, также опубликованным парламентарием, после второго этапа вакцинации коронавирусной инфекцией заболели 13 466 человек из 819 768 человек, привитых вакциной "Спутник V". Также COVID-19 заразились 988 человек из 16 269 человек, привитых препаратом "ЭпиВакКорона", и 218 человек из 24 601 человека, привитых вакциной "КовиВак".

Как сообщал в конце июля председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, вакцинация от коронавируса ни разу не привела к летальному исходу в Петербурге, смертельные случаи среди привитых были обусловлены тяжелыми сопутствующими патологиями. Он отмечал, что прививка от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения, и вакцинированный человек также может заболеть коронавирусной инфекцией. При этом у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.