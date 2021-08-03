МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Власти города Ухань китайской провинции Хубэй решили вновь протестировать всё местное население на наличие COVID-19. Накануне там зафиксировали три заражения коронавирусной инфекцией и пять бессимптомных носителей. Об этом пишет издание Global Times. Академик назвал причины повышенной защиты от COVID у некоторых людей

В районе города, где обнаружены заболевшие, закрыли школы и другие учебные учреждения, а также станции метро. Городские супермаркеты запасаются продовольствием во избежание дефицита, а также для того, чтобы поддержать стабильные цены. Власти намерены завершить тестирование населения в кратчайшие сроки. В помещениях проводят дезинфекцию.