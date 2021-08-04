Forbes: американская певица Рианна официально стала миллиардером
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes.
Согласно приведенным данным, большую часть своего нынешнего состояния (около 1,4 миллиарда долларов) селебрити заработала благодаря основанной ей в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшуюся часть капитала составляют доходы знаменитости как певицы и актрисы.
Отмечается, что немалую роль в продвижении бренда косметической компании сыграла реклама в социальных сетях (у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter). Fenty Beauty — это совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Компания была запущена в 2017 году. В линейке компании представлены косметические продукты для разных оттенков кожи, например, тональная основа предлагается в 50 оттенках.
По данным LVMH, к 2018 году годовой доход линии достиг более 550 миллионов долларов, опередив другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics, KKW Beauty и Honest Company.
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