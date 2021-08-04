МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Робин Рианна Фенти, известная всему миру как американская певица Рианна, официально стала миллиардером, ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes. Игорь Ротенберг вновь стал миллиардером

Согласно приведенным данным, большую часть своего нынешнего состояния (около 1,4 миллиарда долларов) селебрити заработала благодаря основанной ей в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшуюся часть капитала составляют доходы знаменитости как певицы и актрисы.

Отмечается, что немалую роль в продвижении бренда косметической компании сыграла реклама в социальных сетях (у Рианны 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter). Fenty Beauty — это совместное предприятие с французским конгломератом предметов роскоши LVMH. Компания была запущена в 2017 году. В линейке компании представлены косметические продукты для разных оттенков кожи, например, ​​тональная основа предлагается в 50 оттенках.

По данным LVMH, к 2018 году годовой доход линии достиг более 550 миллионов долларов, опередив другие бренды, основанные знаменитостями, такие как Kylie Cosmetics, KKW Beauty и Honest Company.