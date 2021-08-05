МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Британские ученые, отслеживающие ход прививочной кампании против COVID, сделали вывод о том, что для противодействия штамму "дельта" могут понадобиться новые вакцины. Об этом сообщает Bloomberg. Академик назвал причины повышенной защиты от COVID у некоторых людей

Согласно их заключению, из-за "дельты" эффективность существующих вакцин упала в среднем до 49% по сравнению с 64% месяцем раньше. Уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов коронавируса в случае заражения составил 59%, хотя в предыдущем месяце он достигал 83%.

Специалисты считают, что создание новых вакцин против "дельты" может оказаться необходимым, поскольку штамм мутировал настолько сильно, что антитела, которые появляются после введения существующих вакцин, против него менее эффективны.

Во время исследования ученые взяли образцы у 98 тысяч человек — как непривитых, так и привитых британцев.