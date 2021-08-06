МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Перед покупкой электронного полиса ОСАГО стоит проверить, насколько надежен сайт продавца и страница оплаты, обратить внимание на комментарии других пользователей, а также не доверять скидкам, рассказал РИА Новости директор по развитию страховых продуктов финансового маркетплейса "Сравни.ру" Александр Крайник. Агроном дал совет, как избежать покупки арбуза с нитратами

Электронный полис ОСАГО — это PDF-документ, на котором есть графическое отображение подписи и печати страховой компании, объясняет эксперт. Официальный документ дополнительно еще подписывается электронной подписью страховой компании. Неважно, где покупался электронный полис — на сайте страховой или на другом сайте, документ обязательно должен иметь электронную подпись.

"Правда, есть одно "но" — проверить эту подпись 80% покупателей полиса просто не смогут технически, в том числе из-за отсутствия специальных плагинов. Но самое главное при оформлении ОСАГО онлайн — проверенный сайт для покупки страховки", — сказал Крайник.

Чтобы проверить сайт, эксперт посоветовал посмотреть, как много пользователей оставляют о нем отзывы. Чем больше комментариев — тем лучше.

Также стоит обратить внимание на адрес сайта: название бренда в 99% случаев дублируется в адресной строке браузера. Если они не совпадают, скорее всего, это мошенники.

"Если вдруг сайт дает дополнительную скидку на покупку ОСАГО, вероятнее всего, это мошенники. В ОСАГО есть только одна скидка — за безаварийность (КБМ). Если цены по скидкам отличаются на сумму больше 500 рублей — отнеситесь к этому с настороженностью", — предупредил эксперт.

К информации на странице с оплатой полиса стоит отнестись особенно внимательно и проверить получателя платежа — это должна быть либо выбранная страховая компания, либо наименование онлайн-магазина, продающего полис. Предложение оплатить страховой полис с помощью обыкновенного перевода с карты на карту — верный признак мошенничества.

"После покупки страховки в интернете, примерно через 20-30 минут, зайдите на сайт РСА (Российского союза автостраховщиков — ред.) и проверьте наличие полиса в базе. Если полиса нет, то обращайтесь в интернет-магазин за объяснениями. В случае отсутствия обратной связи можно оспорить транзакцию, обратившись свой банк, т.к. услуга так и не была оказана", — добавил эксперт.