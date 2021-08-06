МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Человечество вступило в "период реальной опасности" из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подрываются", — подчеркнул он.

По мнению главы ВОЗ, "распространение вируса "подпитывается" возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "несправедливой вакцинацией"". Он также напомнил, что более 80% вакцин от COVID-19 было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.

Гебрейесус также предупредил, что ранее обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются: системы здравоохранения перегружены, а рост числа инфицированных создает дефицит необходимых для спасения людей средств лечения.