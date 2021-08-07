МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. В России за сутки зарегистрировано 22 320 новых случаев COVID-19, общее число выросло до 6 424 884, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 320 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 876 (8,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в РФ зарегистрировано 6 424 884 случая коронавирусной инфекции.

Темп прироста составляет 0,35%.

Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 2235, 1904 и 1455 случая соответственно.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,15% и Татарстане — 0,22%, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,15%, Республика Татарстан — 0,22%, Псковская область, Орловская область, Смоленская область, Кировская область — 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 19 485 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 739 838.

За сутки в РФ подтверждены 793 смерти пациентов с COVID-19, за все время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 164 094 человека.

"За последние сутки подтверждено 793 смерти: Москва — 67, Санкт-Петербург — 53", — говорится в сообщении.