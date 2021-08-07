МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Двадцать детей, ехавших в поезде Мурманск – Адлер, госпитализированы в Белореченске и Апшеронске на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после медосмотра, проведенного сотрудниками ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина города Краснодар", еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения.

"В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров", — сообщает СКЖД.