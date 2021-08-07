МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Крупнейший распространитель государственных лотерей "Столото" ищет жителя Казани, выигравшего 50 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в компании.

"Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 50 миллионов рублей. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани", — сообщила компания.

Там отметили, что с начала июля в лотерее "Спортлото "4 из 20" суперприз "снимают" уже в третий раз. Так, 5 июля по итогам 3444-го тиража этой лотереи Анатолий Ким из Южно-Сахалинска выиграл более 512 миллионов рублей, а в 3535-м тираже "Спортлото "4 из 20", который состоялся 28 июля, один из жителей Оренбурга выиграл суперприз размером более 55 миллионов рублей.

"Имя новоявленного мультимиллионера на данный момент не известно, ведь победитель еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте "Столото" всего за 100 руб", — добавили в распространителе.

По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Татарстана выбрал 19, 11, 17, 7 в первом поле билета и 4, 8, 12, 3 – во втором.