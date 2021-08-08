МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп дал своим сторонникам рекомендации привиться от коронавирусной инфекции. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

С таким призывом он выступил в эфире американского телеканала Fox News.

Экс-лидер США признался: он является большим поклонником вакцин.

"Но в то же время я большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор", — цитата по РИА Новости.

Трамп отметил: он рекомендует гражданам сделать прививку от коронавируса, так как она защищает от болезни.

"Вакцины оказались потрясающей вещью", — подытожил он.

В настоящее время в США фиксируется очередной всплеск заболеваемости COVID-19. В субботу, как сообщал российский Оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, число новых случаев заражения превысило 254 тысячи человек. Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших коронавирусов жителей: за все время пандемии здесь выявлено свыше 35 миллионов заболевших. 616 тысяч человек скончались.