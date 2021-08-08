Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от COVID
Бывший президент США Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп дал своим сторонникам рекомендации привиться от коронавирусной инфекции.
С таким призывом он выступил в эфире американского телеканала Fox News.
Экс-лидер США признался: он является большим поклонником вакцин.
"Но в то же время я большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор", — цитата по РИА Новости.
Трамп отметил: он рекомендует гражданам сделать прививку от коронавируса, так как она защищает от болезни.
"Вакцины оказались потрясающей вещью", — подытожил он.
В настоящее время в США фиксируется очередной всплеск заболеваемости COVID-19. В субботу, как сообщал российский Оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, число новых случаев заражения превысило 254 тысячи человек. Соединенные Штаты занимают первое место по числу заболевших коронавирусов жителей: за все время пандемии здесь выявлено свыше 35 миллионов заболевших. 616 тысяч человек скончались.
https://1prime.ru/society/20210808/834401265.html
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