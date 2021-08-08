МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Среди москвичей за то, чтобы все жители города сделали тесты на коронавирус для избежания нового всплеска заболеваемости, выступили 32% респондентов. В Санкт-Петербурге — 36%, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob. Роспотребнадзор заявил, что пациентов с "дельта"-штаммом сложнее лечить

Чуть больше трети жителей Москвы и столько же — Петербурга считают, что в их мегаполисах необходимо провести всеобщее тестирование на коронавирус.

Портал провел опрос после того, как китайские власти решили подвергнуть экстренному тестированию всех, кто живет в городе Ухань. Напомним, что именно в этом городе в конце 2019 года были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Агентство Associated Press сообщало, что в понедельник, 2 августа 2021 года, в Ухане были выявлены три случая заражения, которые стали первыми незавозными более чем за год.

ЧТо касается опроса в России, то участников спрашивали: нужно ли провести в их городе аналогичное тестирование всех жителей на COVID.

В Москве утвердительно на этот вопрос ответили 32%, 42% — против.

Сторонников обязательных тестов в столице оказалось больше среди мужчин (34% против 30% среди женщин), в основном эту меру одобрили участники опроса в возрасте до 34 лет (35%).

В Петербурге за проведение всеобщего тестирования выступили 36%, против — 40%.



Как и в столице, чаще эту меру одобряли мужчины (38% против 34% среди женщин). Проведение обязательных тестов чаще поддерживали респонденты в возрасте 35 лет и старше.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.