МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 22 866, до 6 447 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 866 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 953 (8,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 447 750 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,36%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 2761, Санкт-Петербурге — 1907, Подмосковье — 1527.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 30, в Чукотском автономном округе — 15, Ненецком автономном округе — 14.

За сутки в РФ подтверждено 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 164 881, в том числе в Москве за сутки подтверждено 63 смертей, в Санкт-Петербурге — 45, в Краснодарском крае — 35.

За сутки в РФ выписаны 15 669 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 5 755 507.