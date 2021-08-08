ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас широко обсуждается лабораторное происхождение коронавируса и что он, возможно, был прав, настаивая на этой версии.

"Я называю это китайским вирусом, потому что именно оттуда он и распространился… Я сказал, что он появился в лаборатории, и теперь все говорят, что, возможно, в этом отношении я был прав", — сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп назвал себя большим поклонником вакцин от COVID

Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка".

Отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.