Трамп допустил правоту теории лабораторного прохождения COVID
Экс-глава США Трамп допустил правоту теории о появлении коронавируса из китайской лаборатории
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ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас широко обсуждается лабораторное происхождение коронавируса и что он, возможно, был прав, настаивая на этой версии.
"Я называю это китайским вирусом, потому что именно оттуда он и распространился… Я сказал, что он появился в лаборатории, и теперь все говорят, что, возможно, в этом отношении я был прав", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка".
Отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.