МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В России нет требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", — приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".
Министр также добавил, что вузы могут за свой счет организовать вакцинацию желающих иностранных студентов, образовательным организациям дана такая рекомендация.
https://1prime.ru/society/20210808/834402758.html
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