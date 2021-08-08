МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В России нет требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Треть москвичей и петербуржцев поддержали всеобщее тестирование на COVID

"Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет", — приводит слова Фалькова "Эхо Москвы".

Министр также добавил, что вузы могут за свой счет организовать вакцинацию желающих иностранных студентов, образовательным организациям дана такая рекомендация.