МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Оснований для перехода на массовую вакцинацию детей от коронавируса даже после завершения исследований пока нет, но инструмент для защиты необходимо иметь, так как новые варианты COVID-19 могут оказаться опасными для детей, заявил директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

"Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого сейчас нет никаких оснований. Дети в целом болеют… принципиально легче", — сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что при этом инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, так как новые варианты COVID-19 могут оказаться более опасными для детей.