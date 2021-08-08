ВАШИНГТОН, 8 авг — ПРАЙМ. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

"Есть непривитый, которые говорят — мне все равно, я молод и здоров, если я заражусь, то статистически маловероятно, чтобы болезнь была серьезной. Это правда. Если бы вы жили в вакууме, это было бы нормально, но вы живете не в вакууме, а в обществе", — заявил Фаучи в интервью USA Today.

"Если вы станете средством для того, чтобы вирус переходил от одного человека к другому, вы поможете его распространять. Есть очень твердое убеждение (среди ученых), что вирус не может мутировать, если он не воспроизводится, а если позволить вирусу свободно воспроизводиться в обществе на хронической основе, он будет мутировать", — заявил Фаучи.

Такие образом, по его словам, могут появиться новые варианты, такие как "дельта", который распространяется быстрее и более заразен.

В США повсеместно возвращают ограничения по коронавирусу в виде ношения масок на фоне роста заболеваемости COVID. Несмотря на то, что привито уже более 70% взрослого населения страны, число случаев вновь стремительно растет и превысило в среднем 100 тысяч в день.