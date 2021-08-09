МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом получило предложение Общероссийского народного фронта раздавать нуждающимся конфискованные товары. Об этом пишут "Известия". Посол России назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

Речь идет о конфискате, который не востребован на торгах или должен быть уничтожен, сообщило издание. "Естественно, речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными", — прокомментировали в организации.

Многодетные семьи, маломобильные граждане, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие пенсионеры нуждаются в товарах первой необходимости, объяснили фронтовики. В период пандемии благотворители передавали тысячи наборов этим категориям граждан.

По этой причине в ОНФ предложили Росимуществу передавать конфискованные товары благотворительным фондам. Такие фонды могут выступить операторами по сбору и распределению конфиската, считают общественники.

Для реализации программы необходимо изменить пункт правил, который предписывает уничтожать изъятые товары, если их себестоимость ниже затраты на их хранение.

"Эксперты сочли инициативу фронтовиков разумной, но только если будет предусмотрен механизм, который не позволит использовать товары в коммерческих целях", — сообщили "Известия".