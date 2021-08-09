МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин (20%) планирует завершить трудовую деятельность до 55 лет, работать до 60 лет собираются чуть больше граждан — 22%, следует из результатов исследования сервиса Работа.ру и СберНПФ. Россияне назвали эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием

"Каждый пятый опрошенный (20%) отметил, что планирует завершить трудовую деятельность до 55 лет. В аналогичном исследовании прошлого года этот показатель был на 11% выше: завершить карьеру до 55 лет хотели почти треть респондентов (31%)", — говорится в результатах опроса.

До 60 лет работать планируют 22% респондентов, при этом среди мужчин это 17%, а среди женщин — 28%. Год назад до 60 лет планировали работать 27% россиян, а соотношение мужчин и женщин было одинаковым. Кроме того, на 16% выросло, по сравнению с прошлым годом, число жителей РФ, которые планируют завершать карьеру только после официального выхода на пенсию — 58%.

Также более четверти участников исследования — 26% — отметили, что собираются продолжать карьеру до 60–65 лет. При этом мужчины чаще, чем женщины, готовы трудиться до этого возраста — 31% против 21%. Каждый десятый респондент планирует выйти на пенсию после 65 лет, а ещё 22% опрошенных — после 70 лет.

Еще чуть более четверти опрошенных — 27% — уверены, что смогут завершить карьеру до официального выхода на пенсию. Год назад этот показатель был на 7% меньше. В ходе исследования этого года 18% респондентов отметили, что завершить карьеру им помогут родственники, которые будут их обеспечивать. Также у 7% участников есть дополнительные источники дохода, которые покроют их потребности в будущем. Ещё 2% опрошенных рассказали, что смогут обеспечить себя на пенсии с помощью личных накоплений.

"Чуть менее половины респондентов (47%) указали, что пока никак не готовятся к выходу на пенсию. Этот показатель, по сравнению с данными 2020 года, меньше на 2%", — отмечается в результатах исследования.

Уточняется, что в ближайшее время 34% опрошенных собираются начать подготовку к пенсии, а 9% респондентов уже начали формировать накопления на будущее. Еще 8% купили недвижимость или собираются её приобрести, чтобы обеспечить себя дополнительным доходом на пенсии. Всего 5% опрошенных надеются, что на пенсии их будут обеспечивать дети, а 2% оформили индивидуальный пенсионный план.

В исследовании приняли участие более 5,6 тысячи пользователей Работа.ру из всех регионов России.