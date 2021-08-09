МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россияне начали экономить на ритуальных услугах, сообщил "Коммерсант", ссылаясь на данные Росстата. Водителей предупредили о важном изменении с 1 сентября

В первом полугодии смертность выросла на 16%, а совокупная выручка ритуальных агентств возросла только на 9%, отметил Росстат. Представители рынка заявили о том, что россияне стремятся снизить траты на мемориальные услуги.

С января по июнь 2020 года граждане потратили на похоронные услуги 34,07 миллиарда рублей, а в текущем году — лишь 36, 9 миллиарда рублей, пишет издание.

"Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч рублей", — прокомментировал глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов. При этом граждане чаще отказываются от дополнительных услуг, добавил Болтунов.

В среднем услуги кремации дешевле, чем организация похорон на 40%, доля кремаций в текущем году возросла, рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Минфин хочет сократить программу заимствований на 875 миллиардов рублей

Родькин отметил, что до 2020 года в Санкт-Петербурге кремировали 65% усопших, а в 2021 году — примерно 70%.

Объем рынка мемориальных услуг в два с половиной раза выше, если учитывать компании, которые работают в серой зоне, сказал гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

"Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25–30 тысяч рублей покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего", — объяснил Бурмистров.