МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Занижение объемов разлива нефтепродуктов, а также уверения, что разлив был быстро локализован и перестал отравлять окружающую среду, являются основными уловками, на которые идут предприятия, предоставляя данные надзорному ведомству, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Прокуратура проверяет инцидент с разливом нефти под Новороссийском

"Обычно предприятия занижают объем вылившегося вещества. Это основная сложность. Когда оно тонкой пленкой растеклось, невозможно собрать и посчитать (объем)", — сказала Радионова в интервью газете "Ведомости", комментируя расчет ущерба природе, нанесенный разливом 21 тысяч тонн топлива на предприятии "Норникеля" в Норильске.

Она также отметила, что компании утверждают, что сразу ставят нефтеограждающие боны.

"Второй коэффициент (при расчете ущерба природе — ред.) — по длительности воздействия. В компании утверждают, что сразу поставили нефтеограждающие боны. Но мы видим, что река до сих пор, образно говоря, плачет нефтяными слезами. На самом деле топливо попало в землю и оттуда все время отдавалось – это продолжалось больше 500 часов. Ясно, что компания пытается защитить себя всеми возможными способами. А сумма ущерба в их понимании составляла от 30 миллиардов до 70 миллиардов рублей", — отметила Радионова.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.