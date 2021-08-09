Глава Росприроднадзора назвала уловки бизнеса для занижения суммы ущерба природе
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Занижение объемов разлива нефтепродуктов, а также уверения, что разлив был быстро локализован и перестал отравлять окружающую среду, являются основными уловками, на которые идут предприятия, предоставляя данные надзорному ведомству, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Обычно предприятия занижают объем вылившегося вещества. Это основная сложность. Когда оно тонкой пленкой растеклось, невозможно собрать и посчитать (объем)", — сказала Радионова в интервью газете "Ведомости", комментируя расчет ущерба природе, нанесенный разливом 21 тысяч тонн топлива на предприятии "Норникеля" в Норильске.
Она также отметила, что компании утверждают, что сразу ставят нефтеограждающие боны.
"Второй коэффициент (при расчете ущерба природе — ред.) — по длительности воздействия. В компании утверждают, что сразу поставили нефтеограждающие боны. Но мы видим, что река до сих пор, образно говоря, плачет нефтяными слезами. На самом деле топливо попало в землю и оттуда все время отдавалось – это продолжалось больше 500 часов. Ясно, что компания пытается защитить себя всеми возможными способами. А сумма ущерба в их понимании составляла от 30 миллиардов до 70 миллиардов рублей", — отметила Радионова.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
Арбитражный суд Красноярского края по иску Росприроднадзора взыскал с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
https://1prime.ru/society/20210809/834406032.html