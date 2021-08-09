МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян сократилась по итогам июня на 0,2 процентного пункта — до 4,6%, столь низкий уровень наблюдался последний раз в феврале 2020 года, следует из материалов Банка России. Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер объяснил РИА Новости такую динамику восстановлением экономики и ростом кредитного портфеля банков. Число невыездных из-за долгов россиян достигло пяти миллионов

Объемы "плохой" задолженности также снизились: за июнь они сократились сразу на 1,4% — до 1,017 триллиона рублей.

По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 июля составляли 22,2 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,5%.

"Сокращение уровня просроченной задолженности связано как с ростом кредитного портфеля банков, так и с восстановлением экономики после кризиса. Мы ожидаем дальнейшего сокращения доли просроченной задолженности при условии отсутствия новых существенных негативных моментов, связанных с коронавирусом", — прокомментировал Дахтлер.

Минимальный за всю историю наблюдений уровень просроченной задолженности по кредитам россиян был зафиксирован на уровне 4,5% по итогам декабря 2019 года.