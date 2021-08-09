МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко.

"Как раз увеличением количества вакцинированных", — заявил Проценко, отвечая на вопрос о причинах падения числа заболеваемости коронавирусом в Москве.