2021-08-09T18:49:44+03:00
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Врач Проценко объяснил падение заболеваемости COVID в Москве
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Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко. "Как раз увеличением количества... ПРАЙМ, 09.08.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Резкое падение случаев заболеваемости в Москве можно объяснить увеличением количества вакцинированных, заявил главврач коммунарки Денис Проценко.
"Как раз увеличением количества вакцинированных", — заявил Проценко, отвечая на вопрос о причинах падения числа заболеваемости коронавирусом в Москве.