МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Министерство науки и высшего образования РФ против принудительного вакцинирования студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Врач Проценко объяснил падение заболеваемости COVID в Москве

Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", — приводит слова Фалькова пресс-служба министерства.