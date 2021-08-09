МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Министерство науки и высшего образования РФ против принудительного вакцинирования студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.
"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки", — приводит слова Фалькова пресс-служба министерства.
https://1prime.ru/society/20210809/834411419.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.