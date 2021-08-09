ПЯТИГОРСК, 9 авг — ПРАЙМ. Девять человек скончались в результате порыва трубы с кислородом в больнице скорой помощи во Владикавказе, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, тяжелом состоянии — два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46, врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева число жертв достигло девяти", — сообщили в пресс-службе.

Власти Северной Осетии договорись с Минобороны РФ о доставке кислорода из Моздока в случае необходимости в связи с аварией на кислородной станции в больнице Владикавказа, сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

"Решен вопрос с министерством обороны по доставке в случае необходимости кислорода из Моздока, это порядка двух тонн", — сказал Меняйло.