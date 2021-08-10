МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Отсутствие прививки от коронавируса у студентов не является причиной для незаселения в общежитие или недопуска в кампус, заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. В Минобрнауки высказались по вопросу обязательной вакцинации студентов

"Отсутствие прививки не является никаким основание для недопуска в кампус, непоселения в общежитие", — заявил Афанасьев на круглом столе, посвящённом проблеме вакцинации студентов.

К вузам, безосновательно применяющим ограничения к студентам из-за COVID, могут быть применены административные меры, добавил он.

"В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, (необходимо — ред.) не просто разъяснять, а применять административные решения", — заявил Афанасьев на круглом столе.

Ранее в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки РФ, предполагающие, что допуск на очные занятия будет предоставлен, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, только студентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.