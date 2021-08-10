РИМ, 10 авг — ПРАЙМ. Иностранные туристы, приезжающие в Сан-Марино ради вакцинации российским препаратом "Спутник V", хотят удостовериться, что им делают уколы именно этой вакцины и зачастую увозят домой пустые ампулы в качестве сувенира, сообщили РИА Новости d Институте социального обеспечения (ISS) Сан-Марино. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

Небольшое государство на Апеннинском полуострове с середины мая открыло "вакцинационный" туризм, предлагая всем желающим привиться российским препаратом. Иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины стоят 50 евро.

"За это время мы сделали 1 700 уколов. Цикл вакцинации завершили 840 человек, — сказал представитель медицинского ведомства. — Кто-то еще вернется в ближайшие дни за второй дозой".

По его словам, в основном туристы приезжают из Европы, в большинстве своем из Германии. "Были люди из США, Канады, Новой Зеландии, стран Южной Америки, а также ЮАР, Японии, Китая и Монголии. Мы не ожидали, что их будет так много, это стало приятным сюрпризом", — рассказал собеседник агентства.

"Лично мне показались, что они были счастливы получить именно эту вакцину. Некоторые даже хотели убедиться и просили показать им ампулу в момент инъекции. Кто-то просил забрать ее с собой в качестве сувенира", — сказал сотрудник ISS.

По его словам, результаты наблюдения почти за 5 тысячами человек, получившими российскую вакцину, показали, что они выработали антитела в 99% случаев. Замеры проводились спустя 21 день после второй инъекции. Он отметил, что исследование, которое Сан-Марино проводит совместно с римским институтом "Спалланцани", в общей сложности рассчитано на год. Ученые нашли биомаркер тяжелого течения COVID-19

Кампания по вакцинации в Сан-Марино стартовала в конце февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения.

В начале июля итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике, заявил, что "Спутник V" показал высокую эффективность с появлением антител ​​в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований российской вакцины.