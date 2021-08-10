МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Только вакцинация от коронавируса позволит снизить возможные риски роста заболеваемости осенью, когда начнется новый учебный год в школах и вузах, а люди вернутся из отпусков, причем привиться следует как можно быстрее, пока вирус не изменился и не начал ускользать от иммунного ответа, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

"В период, когда начинается учебный сезон в школах и вузах, естественно, увеличивается число контактов между людьми. Только вакцинация позволит снизить возможные риски роста заболеваемости после возвращений из отпусков, начала занятий в школах и институтах, формирования коллективов. Чем больше людей будут иметь иммунную защиту от COVID-19, тем меньше вероятность, что такое произойдет", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что вирус быстро изменяется, быстрее, чем это было год назад. Сейчас основная задача — достичь коллективной иммунной защиты как можно быстрее, не дожидаясь того момента, когда изменчивость вируса позволит ему ускользать от иммунного ответа, подчеркнула эпидемиолог.