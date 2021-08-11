МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Заработная плата должна расти органически, а свободные средства нужно направлять на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест, прокомментировал идею повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Профсоюзы рассказали о планах переговоров по повышению МРОТ

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов намерены в среду внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ – до 20 тысяч рублей в месяц. С 1 января текущего года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

"Зарплаты должны расти органически, а не по приказу. Если есть свободные деньги, их надо пускать на стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест. А конечный спрос поддерживать целевыми субсидиями для малоимущих — на приобретение продуктов и товаров опять же отечественного производства. Это путь посложнее, зато он реалистичный", — написал омбудсмен на личной странице в Facebook.

Титов отметил, что повышение уровня жизни народа — прекрасная цель, но подчеркнул, что нагрузка в почти 600 миллиардов рублей, которая не будет компенсирована из бюджета, ляжет на частный сектор.

"Стоить повышение будет 1,2 триллиона рублей в год: 348,7 миллиарда из федерального бюджета, 232,5 миллиарда — из региональных, 581,3 миллиарда — из внебюджетного сектора… ЛДПР хочет раскулачить частников на 600 миллиардов, им-то никто из бюджета это не компенсирует", — пояснил омбудсмен.

"Пока рынок не насыщен отечественными товарами, все повышение зарплат уйдет на скупку импорта, а значит – на раскрутку доллара, на ослабление рубля, на рост инфляции", — добавил Титов.