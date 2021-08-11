МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В России становится все меньше бедных: в начале года — 21,1 миллиона, во втором квартале — 17,7. Эксперты предполагают, что дело здесь в том, что с 2021-го по-новому определяют прожиточный минимум, кроме того, государство оказало финансовую поддержку. О том, что влияет на уровень благосостояния населения, рассказала в своей статье колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева. Россиянам объяснили, когда нужно срочно выводить деньги с биржи

В Росстате считают, что "более жесткие критерии назначения материальных выплат" снизили уровень бедности. Минтруд указывает на "стабилизацию ситуации на рынке труда" и "постепенное восстановление деловой активности". Действительно, безработица сократилась с 5,8% в январе до 4,8% в июне.

Также сказалась и поддержка малообеспеченных семей с детьми, отмечают в ведомстве. С 1 апреля по-новому рассчитывают выплаты на малышей от трех до семи лет. Теперь все зависит от среднедушевого дохода. При этом обращают внимание на имущество: жилье, машины, земельные участки, гаражи, дачи, вклады. Так, например, на пособие могут претендовать семьи и с двумя-тремя квартирами, но жилплощадь не должна превышать 24 квадратных метра на человека. Кроме того, в расчет берут старших отпрысков до 23 лет, если они учатся в институте на очном и их содержат родители.

Согласно информации, предоставленной Минтруда, назначили или переназначили 1,73 миллиона пособий на детей от трех до семи лет. Из них 1,33 миллиона — 100% детского ПМ. Средства получают и семьи с детьми до трех лет, где среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека — это более 1,8 миллиона.

Помимо этого, есть и "сезонная занятость". Как правило, летом усиливается "физическая" трудовая активность. Растут реальные доходы: во втором квартале они повысились на 6,8% в годовом выражении. Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

Бадмаева, тем не менее, подчеркивает, что здесь есть важный нюанс — резкое улучшение статистики наблюдается с начала 2021 года, когда изменили методику расчета прожиточного минимума. Раньше он зависел от стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, товаров и услуг. Учитывали также ежемесячные платежи и сборы. Теперь же ПМ — 44,2% от медианного среднедушевого дохода.

"Новая методика не показывает, сколько необходимо для проживания. Минимум должен быть хотя бы вдвое больше, особенно в период разгоняющейся инфляции", — отметил Евгений Марченко, финансовый консультант и руководитель компании E.M.FINANCE. Несовершенство метода признают и в Росстате. Как указывают в ведомстве, этот индикатор "не позволяет корректно сравнивать показатели численности населения с денежными доходами ниже величины ПМ в первом и втором кварталах 2021 года с данными предыдущих периодов".

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, уровень бедности в России можно снизить в два раза. По его словам, для этого потребуется "несколько сотен миллиардов рублей" в год. Государство в борьбе с бедностью "пошло по интересному пути", в том числе предложив дифференцированные детские пособия, отмечает он. По его словам, такой подход можно применить "и по более высоким возрастам".

Колумнист РИА Новости напомнила, что именно бедность Владимир Путин назвал одной из главных проблем страны. Президент указал, что "наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий". Поэтому глава государства поручил министрам вести регулярный мониторинг малоимущих. Правительство должно отчитаться до 1 ноября. После этого — докладывать каждые полгода.