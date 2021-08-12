МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Рекордный для государственной лотереи "Все или ничего" выигрыш в 36 миллионов рублей "ушел" жителю Краснодара, который отметил в билете из 24 чисел 12 и ни одно из них не выпало, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей "Столото". Жители двух российских регионов стали чаще выигрывать в лотереи

"В государственной лотерее "Все или ничего" 11 августа был разыгран рекордный для данной лотереи суперприз в размере 36 миллионов 024 тысячи 156 рублей. Счастливчиком 17594-го тиража стал житель Краснодара", — сообщили в "Столото".

Там добавили, что кубанец еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении "Столото", воспользовавшись функцией оплаты ApplePay.

"По правилам быстрой лотереи "Всё или ничего", участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов", — объяснил принцип лотереи распространитель.