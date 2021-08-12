МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Августовское единовременное школьное пособие родители потратили на покупку компьютеров и электроники, пишут "Ведомости". 

Выдача пенсий

В России предлагают ввести новое пособие

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, выплаты увеличили продажи электроники. По данным "Связного", с начала августа сеть продала на 44% больше умных часов, чем за последние 10 дней июля. Продажи ноутбуков и планшетов тоже выросли — на 16% и 21% соответственно. На Ozon в первую неделю августа продажи ноутбуков в ценовом диапазоне 25 — 35 тысяч рублей выросли на 44%, а умных часов для детей — на 20%. В "М.Видео" изданию тоже подтвердили рост спроса на технику.

"Выплата детских пособий может поддержать компьютерный рынок. Любой фактор, способствующий росту платёжеспособности покупателей, позитивно влияет на продажи", — цитирует газета гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко.

По данным МТС-банка, покупки компьютерной техники по картам банка выросли в 2,2 раза год к году.

Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получить около 20 миллионов российских семей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет.