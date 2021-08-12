МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Августовское единовременное школьное пособие родители потратили на покупку компьютеров и электроники, пишут "Ведомости".

В России предлагают ввести новое пособие

"Выплата детских пособий может поддержать компьютерный рынок. Любой фактор, способствующий росту платёжеспособности покупателей, позитивно влияет на продажи", — цитирует газета гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко.

По данным МТС-банка, покупки компьютерной техники по картам банка выросли в 2,2 раза год к году.

Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получить около 20 миллионов российских семей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет.