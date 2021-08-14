МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов подготовило доклад о террористических угрозах для страны. В документе, в частности, обвиняют Россию, Китай и Иран в том, что эти государства способствовали распространению дезинформации о происхождении коронавируса. В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с COVID

По мнению авторов доклада, перечисленные страны "активизировали попытки посеять разногласия в мире".

"Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин", — поясняют авторы утверждения.

При это в документе не приводятся какие-либо доказательства в пользу этого заявления.

Доклад военного ведомства — не первое подобное обвинение со стороны США. Ранее американская разведка заявляла, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией для ведения "информационной войны" против стран Запада. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Москва распространяет дезинформацию о вакцинах. В РФ эти обвинения не раз опровергали.

Как отмечал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, складывается ощущение, что таким образом часть американских политиков пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем. Они сваливают все беды США в одну кучу и во всем винят Россию.