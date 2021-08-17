МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Телефонное мошенничество через год–два должно выйти на плато, после чего в результате мер регулятора и правоохранительных органов пойдет на спад, заявил в интервью РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

По данным компании, порядка 70% звонков с неизвестных номеров — это спам, а 6,2% – это потенциальные мошенники. Голованов напомнил, что у властей есть конкретные дедлайны — телефонное мошенничество должно быть побеждено через год или два.

"Сейчас у нас — рост, но он не может продолжаться вечно. Я считают, что в течение года–двух мошенничество должно выйти на плато. И дальше начнутся колебания вокруг плато", — заявил эксперт.

После этого в результате действий, которые предпринимаются регулятором, правоохранительными органами, мошенничество должно пойти на спад, заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.