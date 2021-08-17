МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Исторически участники рынка продают доллары и покупают золото, когда ставки в долларе низкие и соответственно низкая и доходность по инструментам с фиксированной доходностью, следующим таким моментом может стать осень текущего 2021 года, рассказал агентству "Прайм" аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов.

"Двумя главными факторами является статус золота как актива "безопасной гавани", а также то, что инвесторы выбирают золото, когда доходность в других "безопасных" активах низкая", — пояснил он.

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Помимо вышеупомянутой мягкой монетарной и фискальной политики, важным драйвером является аппетит инвесторов к риску. Традиционно, при большинстве потрясений или плохих сюрпризов на рынке, золото показывает как минимум кратковременный рост. Другими важными факторами можно назвать те, которые влияют на саму структуру спроса и предложения на этот металл.

"2020 год показал значительный рост спроса на золото как на инвестиционный актив, однако основной потребитель золота — реальная экономика — в 2020 году наоборот снизил свои аппетиты на фоне пандемии COVID-19", — пояснил собеседник агентства.

Cледующей важной точкой станет осень этого года. Эксперт объяснил это ожиданием участников рынка от американского регулятора более подробного обсуждения возможности ужесточения монетарной политики в США.

"Если ФРС сигнализирует о достаточно скором повышении ставок/быстрых темпах сворачивания QE, то цена на золото окажется под давлением, однако если регулятор займет более "голубиную" позицию, то это наоборот может стимулировать золото к росту", — пояснил он.

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"Учитывая ограниченный объем предложения нового золота в мире и все более часто экспансивную политику мировых ЦБ можно предположить, что на длительном горизонте времени цена на золото продолжит свой рост, однако тактически, в разрезе ближайшего полугодия, перспективы золота выглядят менее однозначными", — подытожил он.