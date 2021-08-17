МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Треть россиян поддерживает идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя в России, а еще 39% выступают за запрет продажи любого спиртного гражданам до 21 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Названы способы снизить давление без лекарств

Исследование проводилось 12-13 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 359 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

"Тридцать четыре процента россиян поддержали идею Минздрава о повышении минимального возраста для покупки алкогольных напитков крепостью свыше 16,5%. Еще 39% считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года", — говорится в сообщении по итогам исследования.

В свою очередь 18% респондентов инициативу не поддерживают. Женщины чаще мужчин высказывались за запрет продажи любого алкоголя лицам моложе 21 года: 78% против 70% соответственно. При этом мужчины чаще женщин отрицательно высказывались об этой идее (24% и 11% соответственно).

Отвечая на вопрос, с какого возраста в России должна быть разрешена продажа алкоголя, 63% опрошенных сообщили, что это может быть возможно с 21 года, 23% считают минимальным допустимым возрастом для покупки алкоголя 18 лет, а 3% — 16 лет.