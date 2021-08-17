МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Споры вокруг вредности-полезности смартфонов у детей не утихают многие годы, однако в настоящее время они становятся уже необходимостью и для первоклашек — в смартфон можно закачать большое количество обучающих приложений, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

"Некоторые виды техники ребенку нужно будет использовать даже в начальных классах школы, например, смартфон. Во-первых, через него в случае необходимости ребенок и родитель смогут связаться друг с другом. Во-вторых, сегодня магазины приложений предлагают широкий выбор обучающих программ, например, для пополнения словарного запаса или обучения русскому и английскому языку", — сказал Кувиков.

Он отметил, что современное поколение быстро учиться пользоваться техникой — они играют на ПК, скачивают самостоятельно игры на смартфоны и совершают покупки на планшетах уже в возрасте пяти лет. Некоторые дети умеют печатать на клавиатуре и искать самостоятельно ролики и мультфильмы в YouTube.

"Конечно, родители должны ограничивать время использования гаджетов, чтобы дети случайно не испортили себе зрение. Однако навыки управления техникой, умение быстро находить информацию в сети будет крайне полезно для детей уже в школе", — отметил эксперт.

Кувиков отметил, что обезопасить ребенка от потенциально опасного контента позволит функция родительского контроля, кроме того, можно установить ограничение на скачивание игр из магазина приложений.

"В целом, ученику начальных классов лучше брать бюджетный смартфон с большим дисплеем. Залить водой и потерять недорогой телефон не так страшно, а при чтении с большого экрана глаза у ребенка будут меньше напрягаться", — заключил он.