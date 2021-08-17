МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Власти РФ выделят дополнительно свыше 21 миллиарда рублей для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин поручил упростить процедуры оказания помощи пострадавшим в при ЧС

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. По инициативе президента им предоставляется ежемесячное пособие на каждого ребенка. Направим на такие выплаты свыше 21 миллиарда рублей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Премьер пояснил, что это дополнительные средства к тем 254 миллиардам рублей, которые уже выделены в текущем году для регионов РФ. Он отметил, что такая адресная помощь важна для родителей, ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.

"Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", — подчеркнул Мишустин.