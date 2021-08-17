МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Нередко можно услышать разговоры о том, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно и даже по несколько раз. Так ли это на самом деле и какова при этом картина заболевания, подробно рассказал в интервью радио Sputnik главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

По мнению специалиста, действительно, отмечаются случаи, когда люди заболевают COVID-19 по несколько раз. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

Чурадзе отметил, что фиксируются случаи заражения коронавирусом через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто". Скорее всего, повторное заболевание будет протекать легче, но если вы столкнулись с измененным вирусом, возможно и более тяжелое течение болезни, считает специалист.

Он также предупредил, что в том случае, если речь идет об инфицировании тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. "Однако бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие", — предупредил Чурадзе.

Специалист уверен, что после того, как популяционный иммунитет будет сформирован, в том числе благодаря вакцинации, заболеваемость будет снижаться. "С каждым месяцем и годом уровень популяционного иммунитета будет расти. Поэтому я предполагаю, что со временем — мы это увидим уже в следующем году — последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции", — резюмировал Чурадзе.