МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Кризис на границе Афганистана может сильно дестабилизировать обстановку в бывших советских республиках и спровоцировать наплыв нелегалов в Россию. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на комментарий профессора ВШЭ и главного научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрея Казанцева. По его словам, Россия может столкнуться с большим потоком беженцев из-за прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Британия объявила об удвоении помощи Афганистану

Казанцев подчеркнул, что в случае ужесточения политического режима в Афганистане и репрессий против этнических меньшинств в центральноазиатские республики сразу же потянется поток мигрантов. В результате в бывших советских республиках резко ухудшится экономическая обстановка и возрастет риск войны, из-за чего в Россию побегут уже и местные жители.

"У России уже есть такой опыт — волна беженцев после падения режима (бывшего президента Афганистана) Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны", — рассказал Казанцев.

Что же касается конечной цели афганских переселенцев, то эксперт утверждает, что они хотят попасть через постсоветское пространство в Западную Европу и запросить там убежище. При этом профессор ВШЭ подчеркнул, что у многих афганских беженцев вряд ли получится осесть в Европе надолго.

"Могут начаться негативные процессы и в самих странах Средней Азии, это будет катастрофическая волна беженцев", — подытожил Казанцев.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России