МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ипотека в России требует от заемщика серьезного отношения к своему здоровью, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства, необходимо рассчитывать свои силы, заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков. Хуснуллин оценил объем новых кредитов по льготной семейной ипотеке

По его словам, ипотека требует серьезной концентрации ресурсов семьи, достаточно серьезной подготовки, чтобы накопить на первоначальный взнос и затем обслуживать кредит.

"Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на 10, 20, 30 лет и эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать", — заявил замминистра на "Ипотечном марафоне".

По словам Котюкова, важно считать вдолгую, важно четко рассчитывать свои силы и не ошибиться. "Это то решение, где нужно семь раз, а, может, даже больше отмерить, прежде чем ставить окончательную подпись и принимать такие долгосрочные финансовые обязательства", — заключил он.

Кроме того, Котюков посоветовал россиянам, планирующим взять ипотеку, потренироваться и некоторое время откладывать примерную сумму будущего платежа и не тратить ее.

По его словам, если платеж по ипотеке будет забирать больше четвертой части семейного бюджета, то стоит лишний раз подумать, прежде чем брать кредит.

"Можно потренироваться, можно расчетную сумму, если уже понятны параметры, попытаться каждый месяц не тратить, условно ее откладывать, например", — заявил замминистра на "Ипотечном марафоне".

По его словам, эту сумму стоит откладывать на какой-либо сберегательный счет, чтобы нельзя было ее взять.

"Чтобы понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму. Хватает ли нам на все иные вопросы, все иные задачи. Если это так, то мы можем себе позволить такое решение", — заключил он.