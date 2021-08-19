МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Москва улучшила свои позиции в международном рейтинге городов Cost of Living, который оценивает города по стоимости проживания в них, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города. Архитектурный облик новых проектов в Москве будут согласовывать дважды

Рейтинг Cost of Living оценивает города по стоимости проживания в них — чем выше занимаемое место, тем дороже жизнь в городе. Всего мировой рейтинг рассматривает 204 города, в европейский входят 68 городов. Рейтинг Expatistan строится на анкетировании жителей городов, которые указывают стоимость на наиболее распространённые товары и услуги — питание, проживание и обустройство дома, одежда, транспорт, здравоохранение и развлечения.

"Москва заняла 151 место в мировом и 63 место в европейском августовском обновлении рейтинга Cost of Living портала Expatistan, улучшив свои позиции на 2 пункта в мире и 3 пункта в Европе с начала года",- говорится в сообщении.

Отмечается, что три первых места мирового рейтинга заняли города с самой высокой стоимостью проживания — Большой Кайман (Каймановы Острова), Женева и Цюрих (Швейцария). В ТОП-3 европейского рейтинга самых дорогих для жизни городов, помимо Женевы и Цюриха, вошёл Лондон. Городами мира с самой низкой стоимостью проживания названы индийские Пуна и Хайдарабад, а также перуанский Арекипа, в Европе дешевле всего жить в Бухаресте, Киеве и Санкт-Петербурге. В Москве будут отдавать под застройку заброшенные участки около промзон

Стоимость проживания, по мнению респондентов, в российской столице находится в мировом рейтинге на одном уровне с Будапештом (Венгрия) и Монтерреем (Мексика), в Европе соседние с Москвой позиции занимают Будапешт, Варшава, Белград.

"Москва — современный мегаполис с привлекательным инвестиционным климатом, развитой конкурентной средой и соответствующей мировому уровню инфраструктурой, комфортный для работы и проживания. Это подтверждается как данными официальной статистики, так и регулярными исследованиями и рейтингами, в том числе международными. Москва не только стоит в одном ряду с такими крупнейшими мегаполисами мира, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, Берлин, но и зачастую значительно их опережает", — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Так, отмечается, что в недавно опубликованном рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев Internations российская столица поднялась с 54-го на 17-е место, обойдя Берлин, Нью-Йорк и Цюрих, а в рейтинге Boston Consulting Group Москва заняла третье место среди 16 самых привлекательных городов для жителей, уступив только Нью-Йорку и Лондону. Каждый пятый москвич уехал из города в пандемию

"Отличительной особенностью всех трёх рейтингов является то, что все они сформированы на основании опросов и отзывов людей и показывает независимую и объективную оценку результатов деятельности, направленной на развитие города и улучшения качества жизни", — отметил Пуртов.

Он напомнил, что сегодня в Москве реализуются такие важнейшие программы, как "Столичное здравоохранение", "Столичное образование", "Социальная поддержка жителей города Москвы", "Спорт Москвы", "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия", "Развитие городской среды", "Развитие цифровой среды и инноваций", "Безопасный город" и другие.

"Общий объём финансирования городских программ в 2021 году составляет 3,2 триллиона рублей, или 93,77% от общего объёма расходов столичного бюджета на 2021 год", — подчеркнул министр.